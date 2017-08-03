Стеклянную высотку на Вернадского достроят за счет федерального бюджета

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) столицы приняла решение о завершении долгостроя на проспекте Вернадского - делового центра "Зенит". Об этом сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Высотка из стекла и бетона - недостроенное 22-х этажное здание недалеко от метро "Юго-Западная" - принадлежит академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС). Ее начали возводить в 1990 году. В здании должны были разместиться учебно-деловой центр учебного заведения и гостиница "Зенит". В 2004 году возникли проблемы с финансированием, строительство остановилось. Неофициально здание называют "Кристалл", "Стекляшка" и "Синий зуб".

Площадь существующего здания составляет 155 тыс. кв. м, после завершения строительства она составит 162 тыс. кв.м. Проект изменений в правила землепользования и застройки предполагает возможность размещения в здании гостиницы и паркинга. При этом основным видом использования земельного участка является размещение объектов высшего профессионального образования.

Проект изменений в ПЗЗ будет вынесен на публичные слушания. Работы планируется выполнить за счет федерального бюджета.

Как сообщалось, 31 января этого года вышло постановление правительства РФ, в котором говорится, что РАНХиГС получит субсидию на реконструкцию объекта в 2017-2021 гг.