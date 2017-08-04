Вернувшийся в "Шереметьево" самолет "Аэрофлота" вылетел в Майами

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Самолет "Аэрофлота" Airbus A330, выполнявший этим утром рейс из аэропорта "Шереметьево" в Майями и вернувшийся из-за неисправности, вылетел в США в 15.32, свидетельствуют данные сайта flightradar24.com.

Ранее источник "Интерфакса" в авиадиспетчерских службах сообщал, что после вылета из "Шереметьево" командир воздушного судна "доложил о неуборке механизации правого крыла и запросил вынужденную посадку". После нескольких кругов над Московской областью лайнер вернулся в аэропорт отправления.

Получить комментарий "Аэрофлота", с чем связано возвращение самолета, "Интерфаксу" пока не удалось.