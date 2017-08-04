Главные новости
В миреЕС ввел новые санкции из-за поставок турбин Siemens в КрымВ РоссииСуд лишил Навального права участвовать в выборах до декабря 2020 годаВ РоссииИз подтопленного рудника в Якутии спасли 133 горняков
Москва

Вернувшийся в "Шереметьево" самолет "Аэрофлота" вылетел в Майами

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Самолет "Аэрофлота" Airbus A330, выполнявший этим утром рейс из аэропорта "Шереметьево" в Майями и вернувшийся из-за неисправности, вылетел в США в 15.32, свидетельствуют данные сайта flightradar24.com.

Ранее источник "Интерфакса" в авиадиспетчерских службах сообщал, что после вылета из "Шереметьево" командир воздушного судна "доложил о неуборке механизации правого крыла и запросил вынужденную посадку". После нескольких кругов над Московской областью лайнер вернулся в аэропорт отправления.

Получить комментарий "Аэрофлота", с чем связано возвращение самолета, "Интерфаксу" пока не удалось.

Теги: Аэрофлот, Шереметьево, Майами
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Москва
Ударивший корреспондента НТВ мужчина получил пять суток арестаУдаривший корреспондента НТВ мужчина получил пять суток ареста
Его признали виновным в неповиновении сотрудникам полицииПодробнее
СМИ сообщили о новом варианте расселения москвичей в рамках реновацииСМИ сообщили о новом варианте расселения москвичей в рамках реновации
Жителям сносимых домов предложат просторные квартиры в соседних районахПодробнее
Полиция задержала напавшего на репортера во время прямого эфира из парка ГорькогоПолиция задержала напавшего на репортера во время прямого эфира из парка Горького
В МВД подчеркивают, что мужчина, который ударил корреспондента НТВ, не имеет отношения к ВДВПодробнее
Стрелявших по конвоирам пятерых бандитов нейтрализовали в МособлсудеСтрелявших по конвоирам пятерых бандитов нейтрализовали в Мособлсуде
Ранее СМИ сообщили, что в суде произошла стрельба на заседании по делу "банды ГТА"Подробнее
Утверждена программа реновации жилья в МосквеУтверждена программа реновации жилья в Москве
В итоговый список вошли 5144 дома, в которых расположено более 350 тысяч квартирПодробнее
Парковку в Москве можно будет оплатить картой "Тройка"Парковку в Москве можно будет оплатить картой "Тройка"
Власти города планируют полностью отказаться от специальных парковочных картПодробнее
Сбившая мальчика в Подмосковье женщина предстанет перед судомСбившая мальчика в Подмосковье женщина предстанет перед судом
Она превысила скорость и в момент ДТП разговаривала по мобильникуПодробнее
В Москве зафиксирован самый жаркий день с начала годаВ Москве зафиксирован самый жаркий день с начала года
Температура воздуха на базовой московской метеостанции к полудню среды успела подняться до 26,8 градусаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 3 августа6 фото
03 августа
Фотохроника 3 августа
Празднование Дня ВДВ8 фото
02 августа
Празднование Дня ВДВ
Лучшие фото недели10 фото
28 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЕС ввел новые санкции из-за поставок турбин Siemens в КрымВ РоссииСуд лишил Навального права участвовать в выборах до декабря 2020 годаВ РоссииИз подтопленного рудника в Якутии спасли 133 горняковВ РоссииЕСПЧ наложил временный запрет на депортацию журналиста "Новой газеты" из РФВ РоссииК Навальному подан иск от фонда "Соцгоспроект"ЭкономикаВслед за крупнейшими из Ассоциации российских банков решили уйти другие участники

Жалобу на решение о выдворении журналиста "Новой газеты" рассмотрят 7 августа

Глава Минкультуры РФ прочитает в Калуге лекцию об Иване III

Букмекеры оценили шанс "Халл Сити" Слуцкого на успех в Чемпионшипе

В английскую премьер-лигу можно попасть финишируя даже на шестом месте Подробнее

ЕС ввел новые санкции из-за поставок турбин Siemens в Крым

ЕС ввел новые санкции из-за поставок турбин Siemens в КрымПо санкции, в частности, попал замминистра энергетики РФ Андрей Черезов Подробнее

Почти треть россиян не увидела необходимости в Госдуме

Новые санкции США превратят Россию в более "токсичную юрисдикцию". Обзор

Новые санкции США превратят Россию в более "токсичную юрисдикцию". ОбзорНовые ограничительные меры приведут к повышению барьеров и издержек компаний, считают юристы Подробнее

Путин отправил главу МЧС ликвидировать последствия ЧС на руднике в Якутии

Находящемуся под домашним арестом математику Богатову разрешили прогулки

СИЗО потребует наказать адвоката фигуранта дела о петербургском теракте

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции