Вылетевший в Майами самолет "Аэрофлота" вернулся в "Шереметьево"

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Самолет "Аэрофлота" Airbus A-330, вылетевший этим утром из "Шереметьево" в Майами, после нескольких кругов над севером Московской области вернулся в аэропорт отправления, свидетельствуют данные сайта flightradar24.com.

Получить комментарий "Аэрофлота", с чем связано возвращение самолета, "Интерфаксу" пока не удалось.

Ранее источник агентства в авиадиспетчерских службах сообщил, что после взлета из "Шереметьево" командир воздушного судна Airbus A-330, направляющегося в Майами, "доложил о неуборке механизации правого крыла и запросил вынужденную посадку". Перед посадкой самолет должен был выработать топливо.