В штабе Навального завершился обыск

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Обыск в московском штабе оппозиционера Алексея Навального завершен. Об этом сообщил в твиттере заместитель руководителя штаба Виталий Серуканов.

Он отметил, что в настоящий момент его намерены допросить в качестве свидетеля по делу о нападении на руководителя московского штаба А. Навального Николая Ляскина.

В штабе "Интерфаксу" сообщили, что в ходе обыска был изъят весь агитационный материал, в том числе наклейки, газеты, листовки и таблички.

Обыск в московском штабе Навального начался в пятницу около 15:30 и продолжался более пяти часов.

Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов ранее сообщил Интерфаксу, что обыск проведен по делу о нападении на координатора московского штаба Навального Н.Ляскина. "Следователи считают, что там могут, возможно, находиться предметы и документы, имеющие значение для расследуемого уголовного дела", - сказал адвокат.

Как сообщалось, 15 сентября координатор московского штаба Навального Ляскин обратился в полицию с заявлением о нападении на него. По его словам, неизвестный мужчина на Проспекте Мира подошёл к нему со спины, ударил железной трубой и скрылся.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "хулиганство". Подозреваемый в совершении преступления 36-летний уроженец Ленинградской области Алексей Щербаков, который был ранее судим, а также проходил наблюдение у психиатра, был задержан . Позже его отпустили под подписку о невыезде.

20 сентября в пресс-службе столичного главка полиции сообщили, что в своих показаниях задержанный заявил, что был ранее знаком с Ляскиным; знакомство произошло в штабе, которым руководит оппозиционер. Задержанный также рассказал, что лично общался с ним около часа, и в ходе разговора ему было предложено за вознаграждение инсценировать нападение на двух человек, одним из которых был сам пострадавший.

Со своей стороны Ляскин отверг эту версию, назвав ее "абсолютным бредом".