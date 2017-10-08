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Москва

Площадь пожара строительного рынка на МКАД возросла до 3 тыс. кв. м

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Площадь пожара на строительном рынке в Подмосковье превысила 3 тыс. кв. метров, спасатели эвакуировали всю подземную парковку, где случился пожар, сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МЧС.

МоскваСпасатели приступили к эвакуации посетителей горящего на МКАД рынкаЧитать подробнее

"Площадь пожара на парковке составляет 3 тыс. кв.м. Все находившиеся на парковке посетители эвакуированы, пострадавших нет", - сказал представитель главка.

Тем временем, пожар перекинулся на крышу парковки, площадь открытого горения составляет 50 кв.м. "Пожарные пытаются локализовать возгорание и не дать ему перекинуться на соседние постройки", - сказал он.

Между тем, источник в экстренных службах сообщил, что несколько человек обратились за медпомощью в результате пожара на рынке стройматериалов "Синдика" в Подмосковье. "Эвакуация проведена, несколько посетителей после эвакуации обратились за медпомощью в связи с симптомами интоксикации. В госпитализации не нуждаются", - сказал собеседник агентства.

В МЧС эту информацию не подтверждают.

Теги: Москва, МКАД, Подмосковье, Синдика
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