Парк "Зарядье" за месяц посетило более миллиона человек

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Миллионный посетитель столичного парка "Зарядье" был зафиксирован в выходные, сообщил директор учреждения Павел Трехлеб.

"Могу с уверенностью сказать, что в минувшие выходные в "Зарядье" уже прошел миллионный посетитель... В первое время после открытия число гостей доходило до 100 тысяч в день. Считаю, что это большой успех", - рассказал Трехлеб порталу столичной мэрии во вторник.

Он уточнил, что сейчас очередей нет.

"В будни парк посещают от 10 до 30 тысяч человек. Это вполне комфортный трафик, при котором гости могут спокойно прогуляться по территории, зайти в медиакомплексы "Полет" и "Машина времени", музей или кафе", - пояснил директор.

Трехлеб заявил, что конкретные даты демонтажа ограждения вокруг "Зарядья" назвать сложно.

"Сейчас идет отладка всех внутренних процессов работы парка. А благодаря ограждению и сохранению одной входной группы мы, к примеру, фиксируем точную численность посетителей", - добавил директор.

Парк "Зарядье" открылся 9 сентября, когда Москва праздновала свое 870-летие.