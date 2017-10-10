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Москва

Дополнительные информационные таблички для защиты растений установили в "Зарядье"

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Руководство "Зарядья" приняло дополнительные меры для защиты зеленых зон нового парка, заявил директор парка Павел Трехлеб.

"В качестве профилактики случайного повреждения мы поставили дополнительные таблички с предостерегающими надписями. Это сделано для того, чтобы люди понимали, где заканчивается дорожка и начинается ландшафт", - сказал Трехлеб порталу столичной мэрии во вторник.

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По его словам, за сохранностью зеленых зон наблюдают волонтеры, они объясняют гостям, как обращаться с пока еще не окрепшими растениями.

"Кстати, мы заметили, что подавляющее большинство посетителей очень бережно относится к парку. "Осторожно, не наступи!" можно услышать то тут, то там", - подчеркнул директор.

Парк "Зарядье" открылся для посетителей 9 сентября, и уже через несколько дней было принято решение об изменении режима работы для восстановления нанесенного урона зеленым насаждениям. С 14 сентября вход на территорию, смотровую площадку "Парящий мост" и в павильоны осуществляется с 15-минутными интервалами. Это помогает распределить потоки посетителей и повысить контроль за объектами. С 18 сентября парк по понедельникам открывается для посетителей с 14:00.

"Ввод ограничений - вынужденная мера. Ландшафт парка - его основа, без которой "Зарядье" не сможет существовать. И если мы сейчас не позаботимся о зеленых растениях, многие из которых пострадали в результате неаккуратных действий посетителей, то они погибнут", - заявил Трехлеб 14 сентября.

Парк "Зарядье" в Москве

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Теги: Москва, парк Зарядье
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