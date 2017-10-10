Птенец рогатого ворона впервые появился на свет в московском зоопарке

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Птенец кафрского рогатого ворона вылупился в Московском зоопарке, его можно увидеть в "Доме птиц" на старой территории, сообщается на официальном портале столичной мэрии.

Кафрский рогатый ворон - самый крупный представитель семейства птиц-носорогов. Свое название он получили благодаря крупному клюву с горбинкой. Птицы обитают только в Африке, к югу от экватора. Местные племена верят, что вороны предсказывают наступление сезона дождей.

"Рождение птенца кафрского рогатого ворона - событие для нас долгожданное. Родители малыша живут в зоопарке уже 20 лет, но до сих пор ни разу не приносили потомства", - сказали порталу в пресс-службе зоопарка.

Кафрский рогатый ворон занесен в Красную книгу как уязвимый вид. В неволе при хорошем уходе птица живет более 60 лет, но очень редко размножается.

"Рогатые вороны очень чувствительны к внешним факторам. Поэтому долгожданное яйцо, появившееся у птиц, сотрудники зоосада сразу же забрали в инкубатор", - сообщили в пресс-службе.