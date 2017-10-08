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В Госдуме анонсировали принятие закона о запрете контактных зоопарков

Законопроект также предполагает запрет на содержание в квартирах диких животный

В Госдуме анонсировали принятие закона о запрете контактных зоопарков
Фото: ТАСС, Петр Ковалев

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Госдума в скором времени готова рассмотреть законопроект о гуманном отношении к животным, предполагающий запрет контактных зоопарков и содержания в квартирах диких животных, сообщила глава комитета Госдумы по экологии Ольга Тимофеева.

"Этот закон почти на выходе, он в высокой степени принятия. Это вопрос, могу сказать, ближайших месяцев. Я честно не думала, что этот закон станет резонансным и может взбудоражить столько людей", - сказала Тимофеева в воскресенье в Ставрополе в ходе открытия первого форума "Молодежка ОНФ".

Она уточнила, что работа над законом осложнена тем, что необходимо снять все разногласия во всех спорных вопросах. Кроме того, депутаты не торопятся принимать закон, потому что он должен быть "не быстрым, а именно рабочим".

Отдельно Тимофеева остановилась на ряде моментов, которые уже точно будут в законе: это запрет содержания в квартирах и частных домовладениях диких животных, передвижных дельфинариев, контактных зоопарков, притравочных станций.

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"Нам надо найти нормальные способы, чтобы общение было безобидным для животных. Сегодня мы настаиваем на запрете передвижных дельфинариев и контактных зоопарков. Необходим и ввод запрета притравочных станций и содержания диких животных в квартирах", - сказала она.

Кроме того, депутат уточнила, что необходимо найти механизмы обязательной вакцинации домашних животных и их чипирования.

Законопроект "Об ответственном обращении с животными" был внесен в Госдуму осенью 2010 года группой депутатов пятого созыва, в марте 2011 года он был принят в первом чтении. 18 сентября 2017 года первый замруководителя фракции "Единая Россия" по законопроектной деятельности Андрей Исаев сообщил, что в Госдуме рассчитывают доработать и принять закон о защите животных в осеннюю сессию.

"У нас есть определенный долг перед избирателями. Мы предполагали в весеннюю сессию принять, но, к сожалению переговорный процесс затянулся. Это закон о защите животных", - сказал Исаев.

"Он продолжает готовиться ко второму чтению, и мы рассчитываем принять качественный законопроект, который устроит основную массу, большинство людей", - добавил также он.

Теги: Госдума
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