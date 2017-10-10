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Москва

На программу реновации в Москве за четыре года потратят 400 млрд рублей

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - На реализацию программы реновации ветхого жилья в столице из бюджета Москвы в 2017-2020 годах будет направлено 400 млрд рублей, сообщил мэр города Сергей Собянин.

"Впервые в бюджете прописана строка, связанная с реализацией программы реновации. За четыре года, включая 2017 год, на реализацию данной программы мы закладываем 400 млрд рублей", - заявил С.Собянин на заседании правительства Москвы во вторник.

Он назвал размер таких средств колоссальным. "Эта сумма позволит обеспечить все гарантии, которые мы давали и обещали москвичам по реализации данной программы и переселения их из ветхого жилья", - подчеркнул мэр.

Теги: Москва
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