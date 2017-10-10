Москва Снос московских пятиэтажек

Около 1 млн кв. м жилья предоставят в Москве в 2018 г. под переселение по реновации

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - В следующем году для переселения москвичей, чьи дома попали в программу реновации будет готово порядка 1 млн кв м жилой недвижимости. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам строительства Марат Хуснуллин журналистам во вторник.

По словам Хуснуллина, первых москвичей по новой программе реновации планируется начать переселять в конце 2017 года.

Он добавил, что всего для переселения в ближайшие три года планируется предоставить порядка 3 млн кв. м жилья, построенного по новым стандартам.

Мэр столицы Сергей Собянин ранее заявил, что на реализацию программы реновации ветхого жилья из бюджета Москвы в 2017-2020 годах будет направлено 400 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что власти Москвы дополнили программу реновации жилищного фонда. В настоящее время программа реновации включает 5177 домов - после включения в нее 37 домов и исключения четырех.

Программа реновации жилого фонда Москвы принята 1 августа 2017 года, в нее первоначально вошли 5144 дома общей площадью около 16 млн кв. метров. В них расположено более 350 тыс. квартир и проживают порядка 1 млн человек.

Программа рассчитана до 2032 года.

Власти столицы 26 сентября определили первые 210 стартовых площадок для программы реновации.

Теги: Москва
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Москва
Парк "Зарядье" за месяц посетило более миллиона человекПарк "Зарядье" за месяц посетило более миллиона человек
На входе в парк больше нет длинных очередейПодробнее
Названы основные версии пожара на строительном рынке у МКАДНазваны основные версии пожара на строительном рынке у МКАД
Источник "Интерфакса" рассказал, что у арендаторов сгоревшего ТЦ "Синдика" два года не проводили проверкиПодробнее
Пожарные ликвидировали открытое горение в торговом центре "Синдика" в ПодмосковьеПожарные ликвидировали открытое горение в торговом центре "Синдика" в Подмосковье
Пожар начался в воскресенье днем, а открытое горение ликвидировано в 7:03 понедельникаПодробнее
При пожаре на рынке "Синдика" пострадали три человекаПри пожаре на рынке "Синдика" пострадали три человека
Минздрав Подмосковья подтвердил количество обратившихся за медицинской помощьюПодробнее
Кровля рынка "Синдика" обрушилась на площади 1000 квадратных метровКровля рынка "Синдика" обрушилась на площади 1000 квадратных метров
На здание с вертолетов сброшено более 440 тыс. литров водыПодробнее
Огонь полностью охватил строительный рынок "Синдика" у МКАДОгонь полностью охватил строительный рынок "Синдика" у МКАД
Высока вероятность частичного обрушения кровли зданияПодробнее
Очаги пожара на рынке у МКАД разбросаны на площади 55 тыс. кв. метровОчаги пожара на рынке у МКАД разбросаны на площади 55 тыс. кв. метров
Горит две трети площади торгового комплексаПодробнее
В Москве завершилась акция оппозицииВ Москве завершилась акция оппозиции
По данным источника "Интерфакса", препровожденные в автозаки для беседы активисты были отпущеныПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Умер Аллан Чумак8 фото
10 октября
Умер Аллан Чумак
Фотохроника 9 октября6 фото
09 октября
Фотохроника 9 октября
Лучшие фото недели10 фото
06 октября
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреРоссийский Су-24 разбился при взлете в СирииЭкономикаОтрицательный капитал банка "Открытие" составил почти 190 млрд рублейВ РоссииУмер Аллан ЧумакВ РоссииПутин сменил главу Ивановской областиЭкономикаЦБ РФ уговаривал крупных клиентов вернуть деньги в ФК "Открытие"В миреGoogle начала проверку данных о российской дезинформации во время выборов 2016 года

В Швейцарии задержали тунисцев по подозрению в причастности к резне в Марселе

Потери России от кибератак за год оценили в $55,4 млн

Около 1 млн кв. м жилья предоставят в Москве в 2018 г. под переселение по реновации

ЕС ужесточил санкции против КНДР

Осужденные за убийство Немцова пожаловались в ВС на нарушение своих прав в суде

Координатора новосибирского штаба Навального арестовали за несогласованную акцию

США перебросили в Европу два стратегических бомбардировщика

Роскомнадзор разрешил CNN продолжить работу в России

Роскомнадзор разрешил CNN продолжить работу в РоссииВ ведомстве заявили, что телеканал устранил нарушения Подробнее

Программа "Жди меня" перейдет с Первого канала на НТВ

Минобороны сообщило о ликвидации более 70 боевиков в районе сирийского Меядина

Установлены личности уничтоженных в Шамильском районе Дагестана боевиков

Минобрнауки РФ начало экспертизу учебников русского языка и математики

Венедиктов счел преждевременным возвращение Латыниной в РФ

На программу реновации в Москве за четыре года потратят 400 млрд рублей

FT узнала о краже хакерами из КНДР военных планов Южной Кореи и США

В "Формуле-1" задумались о возвращении в календарь Гран-при Голландии

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции