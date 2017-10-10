Около 1 млн кв. м жилья предоставят в Москве в 2018 г. под переселение по реновации

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - В следующем году для переселения москвичей, чьи дома попали в программу реновации будет готово порядка 1 млн кв м жилой недвижимости. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам строительства Марат Хуснуллин журналистам во вторник.

По словам Хуснуллина, первых москвичей по новой программе реновации планируется начать переселять в конце 2017 года.

Он добавил, что всего для переселения в ближайшие три года планируется предоставить порядка 3 млн кв. м жилья, построенного по новым стандартам.

Мэр столицы Сергей Собянин ранее заявил, что на реализацию программы реновации ветхого жилья из бюджета Москвы в 2017-2020 годах будет направлено 400 млрд рублей.

Ранее сообщалось , что власти Москвы дополнили программу реновации жилищного фонда. В настоящее время программа реновации включает 5177 домов - после включения в нее 37 домов и исключения четырех.

Программа реновации жилого фонда Москвы принята 1 августа 2017 года, в нее первоначально вошли 5144 дома общей площадью около 16 млн кв. метров. В них расположено более 350 тыс. квартир и проживают порядка 1 млн человек.

Программа рассчитана до 2032 года.

Власти столицы 26 сентября определили первые 210 стартовых площадок для программы реновации.