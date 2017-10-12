Gelandewagen стоимостью 11 млн руб. угнали из московского автосалона

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Автомобиль Gelandewagen стоимостью свыше 11 млн рублей угнали из автосалона на юге Москвы, сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе столичного главка полиции.

"Около 22:00 в среду в полицию поступило сообщение от начальника службы безопасности автосалона, расположенного по адресу: Варшавское шоссе, 127 о том, что из помещения похищен автомобиль Mercedes-Benz AMG G63", - говорится в сообщении.

По словам заявителя, на машине не были установлены номерные знаки. Материальный ущерб составил около 11,5 млн рублей. Проводится проверка.

Согласно данным из открытых источников, по вышеуказанному адресу расположены несколько автосалонов.

Mercedes-AMG - подразделение Mercedes-Benz, входящее в состав концерна Daimler AG, и осуществляющее производство более мощных и спортивных серийных моделей (или модификаций) компании.