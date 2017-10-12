Памятник Шекспиру установят в Москве в Зарядье

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Памятник классику мировой литературы Уильяму Шекспиру будет установлен в центре Москвы до конца 2019 года, сообщили "Интерфаксу" в городской администрации в четверг. Соответствующее постановление правительства столицы подписал мэр города Сергей Собянин.

В соответствии с документом, монумент установят вблизи музея "Старый английский двор" на Варварке в Зарядье.

Как ожидается, проект памятника Шекспиру будет выбран по результатам открытого конкурса, а финансирование его изготовления, установки и благоустройству прилегающей территории возьмет на себя Британский совет в России, который и выступил инициатором установки памятника.

В 2016 году идея установки этого монумента была одобрена на заседании комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме, затем соответствующее постановление принял столичный парламент. В 2016 году в России и Великобритании проводился перекрестный год литературы двух стран. Кроме того, прошлый год был объявлен годом Шекспира (400-летие со дня кончины поэта).