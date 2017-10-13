В честь Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве разгонят облака

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - В честь Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве 14 октября устроят фестиваль-карнавал, в этот день, как ожидается, спецавиация будет разгонять облака над столицей, сообщили "Интерфаксу" в столичном метеобюро.

По данным базовой метеостанции на ВДНХ на утро пятницы, за минувшие сутки в Москве выпали 8 мм дождей.

"Таким образом, всего за сутки на Москву выпало почти 15% сентябрьской нормы осадков, которая составляет 65 мм", - уточнил собеседник агентства.

По прогнозам синоптиков, дождливая погода сохранится в пятницу днем и в предстоящие выходные. Так, 13 октября ожидается выпадение еще порядка 6 мм дождей, 14 октября - 9 мм и в воскресенье - 5 мм.