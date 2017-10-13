Власти Москвы заявили о шестиэтапном контроле качества жилья по реновации

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Жилье, которое будет строиться по программе реновации в Москве, пройдет шесть этапов контроля качества. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

"Первым этапом станет проверка проектов планировки на соответствие региональным нормативам градостроительного проектирования. Специалисты будут оценивать уровень обеспеченности социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой. На втором этапе будет проверяться соблюдение норм по звукоизоляции и соответствие требованиям комфорта и безопасности жилых помещений", - пояснил он.

Третий этап предполагает государственную экспертизу проектной документации. Здесь специалисты проконтролируют соответствие требованиям стандарта. На четвертом этапе технический заказчик будет контролировать качество используемых строителями конструктивных и отделочных материалов. Пятый этап - контроль со стороны Мосгосстройнадзора.

"И завершающий этап - выдача заключения о соответствии дома проекту. Здесь главным условием станет качественная и полноценная работа всех систем сооружения. Только после этого дом получит разрешение на ввод", - добавил руководитель департамента.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о создании на базе ГБУ "Центр экспертиз, исследований и испытаний в строительстве" специального подразделения, которое будет контролировать качество материалов, применяемых как при строительстве домов по программе реновации, так и при отделке квартир в них.