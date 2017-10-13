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Москва

Детский омбудсмен вступилась за показавшую на уроке фильм "Оно" учительницу

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Маркировка кинофильмов "18+" носит рекомендательный характер, и учитель имеет право под свою ответственность показывать подобное кино на уроке, считает уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

"Я не осуждаю учительницу из Балашихи, которая показала фильм "Оно" учащимся восьмого класса. Думаю, что она хотела таким образом найти контакт с детьми, показать, что у них есть общие интересы. Я и сама люблю Стивена Кинга. Мой приятель, журналист и кинокритик Антон Долин сказал, что этот фильм очень даже подходит для такого возраста", - сказала Мишонова "Интерфаксу".

Мишонова также выразила сожаление, что из-за этого инцидента учительнице пришлось оставить место работы. "Она написала заявление по собственному желанию из-за того, что на нее пожаловались. Никаких репрессий в отношении нее нет. Уверена, что она без проблем трудоустроится в другую школу", - добавила омбудсмен.

Теги: Балашиха
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