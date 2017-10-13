Учительницу уволили за показ фильма "Оно" на уроке в Балашихе

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Учительницу одной из школ подмосковной Балашихи уволили после того, как на уроке она показала детям фильм "Оно" по книге Стивена Кинга, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации городского округа.

"Проведена проверка, факт подтвердился, учитель уволен", - сказал собеседник агентства.

По его словам, учительница показала фильм по просьбам детей. "Пошла им навстречу", - добавили в администрации.

Ранее ряд СМИ сообщили, что учительницу в Подмосковье уволили за показ на уроке русского языка фильма ужасов "Оно". По данным некоторых изданий, на показ фильма на уроке пожаловалась мама одного из учеников.