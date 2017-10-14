Москва

Поезд нового поколения "Москва" встал в тоннеле столичного метро

Пассажиров высадили из сломавшегося состава на станции "Текстильщики"

Поезд нового поколения "Москва" встал в тоннеле столичного метро
Поезд нового поколения "Москва"
Фото: ТАСС, Валерий Шарифулин

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Сбой в движении поездов произошел утром в субботу на южном участке Таганско-Краснопресненской линии, передал корреспондент "Интерфакса".

По неизвестным причинам, около 9:10 поезд нового поколения "Москва" встал в тоннеле на перегоне между станциями "Кузьминки" и "Текстильщики", что привело минимум к 20-минутной задержке движения. Остановившийся состав находился в тоннеле и был виден с платформы станции "Текстильщики". Машинист включал и выключал габаритные огни и осуществлял другие технические операции. Затем машинист высадил пассажиров из сломавшегося состава на станции "Текстильщики".

По громкой связи пассажиров предупредили об увеличенных интервалах движения поездов на Таганско-Краснопресненской линии в сторону центра.

Теги: Москва
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