Что произошло за день: суббота, 14 октября

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, поизошедших за день:

- Роскомнадзор потребовал удалить из соцсетей информацию о зацепинге и руфинге так как это, как полагают в ведомстве, можно отнести к скрытой форме суицидального поведения.

- Экспертный совет ВАК ответил на обвинения в "травле" Мединского. По словам ученых, они отрицательно оценивают качество проделанной министром работы исключительно исходя из высоких научных требований. Сам Мединский пообещал дать развернутый комментарий о своей диссертации после решения судьбы его ученой степени.

- Власти Узбекистана арендуют самолет бизнесмена Алишера Усманова для дальних перелетов главы государства Шавката Мирзиёева.

- В Киеве прошел марш националистов по случаю Дня защитника Украины и 75-летия создания УПА (запрещена в РФ). На него вышли, по разным оценкам, от 13 тыс. до 20 тыс. человек.

- Космический "транспортник" "Прогресс МС-07" со второй попытки стартовал с "Байконура" к МКС.

- На фиолетовой ветке московского метро сломался поезд нового поколения "Москва".