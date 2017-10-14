Спасская башня будет открыта только для выхода туристов из Кремля

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Реконструкция прохода через Спасскую башню Кремля завершится на следующей неделе, но для туристов он будет работать только на выход, сообщил комендант Кремля Сергей Хлебников.

"Спасская башня будет открыта одновременно со Спасским проходом, но в соответствии с поручением президента она будет открыта только на выход туристов, которые находятся на территории Кремля", - сказал он журналистам в субботу.

По его словам, реконструкция прохода через Спасскую башню завершится на следующей неделе. Проходить через него в Кремль будут только сотрудники и журналисты.

Хлебников подчеркнул, что открытие прохода для туристов со стороны Красной площади в Кремль в настоящее время не планируется. "Пока в этом нет объективной необходимости, билеты продаются в туристической зоне Александровского сада, люди, купившие билеты, могут заходить через Кутафью башню, а те, кто купил билеты в Оружейную палату, смогут заходить через Боровицкий проход", - пояснил комендант.

Ранее в Центре по связям с прессой и общественностью ФСО РФ сообщили, что выход посетителей Московского Кремля через Спасские ворота будет закрыт с 4 сентября по 25 октября нынешнего года в связи с проведением работ по модернизации пункта пропуска.

До 2014 года туристы могли покинуть Кремль только через пропускной пункт рядом с Кутафьей башней. В 2014 году по поручению президента РФ в Кремле открылся новый маршрут с выходом через ворота у Спасской башни. Таким образом, туристы получили возможность пересекать практически всю территорию Кремля - зайти со стороны Александровского сада и выйти на Красную площадь к храму Василия Блаженного (Покровскому собору).

В 2016 году Владимир Путин также поручал подготовить предложения о создании пункта пропуска в московский Кремль через Боровицкую башню. Таким образом, покинуть Кремль можно будет уже в трех разных местах.