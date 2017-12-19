Дмитрий Гудков подал заявку на оппозиционный митинг в Москве

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Оппозиционный политик Дмитрий Гудков сообщил о намерении провести в воскресенье митинг на проспекте Сахарова в Москве, соответствующая заявка подана в мэрию.

"Только что я подал в мэрию уведомление о митинге", - написал Гудков на своей странице в фейсбуке.

По словам оппозиционера, митинг планируется провести под лозунгом "честные и свободные выборы".

"Любые выборы в России - президента, губернаторов, мэров, депутатов - должны быть честными и конкурентными, а значит, все кандидаты должны быть до них допущены. Именно этого мы и потребуем", - пояснил Гудков.

Ранее в декабре прокуратура предостерегла оппозиционера и муниципального депутата Илью Яшина от несанкционированной акции под видом праздника в Москве, митинг также был запланирован на 24 декабря. Яшин заявлял о намерении провести в Красносельском районе праздник "День свободных выборов". После этого он заявил, что "официально обратился к прокурору Москвы с требованием вынести предостережения заместителю префекта ЦАО и главе Департамента безопасности мэрии, которые в нарушение закона пытаются помешать проведению праздника".