Власти Москвы согласовали оппозиционный митинг 24 декабря на проспекте Сахарова

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Московские власти согласовали митинг в защиту избирательных прав граждан, который запланирован на ближайшее воскресенье оппозиционным политиком Дмитрием Гудковым на проспекте Академика Сахарова, сообщил глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников.

"Мы приняли решение и согласовали мероприятие, заявленное Гудковым. Мы позволим собраться его сторонникам, поскольку эта акция не угрожает жизни и благополучию москвичей", - сказал Черников во вторник "Интерфаксу".

Он отметил, что организаторы акции уведомлены - митинг с заявленной численностью участников до 5000 человек пройдет 24 декабря с 14:00 до 16:30 на участке от внешней стороны проспекта Академика Сахарова до улицы Маши Порываевой.

"Решение принято с учетом призыва председателя муниципального совета Красносельского района Ильи Яшина своих сторонников принять участие в незаконной политической акции под видом праздника района", - сказал Черников.

Он отметил, что вопросы безопасности граждан для мэрии Москвы являются приоритетными.

"С товарищем Яшиным мы готовы разбираться в суде, отстаивать свои интересы и права. Мы не можем пойти у него на поводу - он приглашает людей в сквер, который вмещает максимум 1000 человек", - сказал представитель мэрии, подчеркнув, что такие действия Яшина "безответственны и могут привести к серьезным последствиям".

На минувшей неделе Яшин сообщил о намерении провести 24 декабря в своем районе праздник "День свободных выборов". После этого он заявил, что "официально обратился к прокурору Москвы с требованием вынести предостережения заместителю префекта ЦАО и главе департамента безопасности мэрии, которые в нарушение закона пытаются помешать проведению праздника".

В свою очередь департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы обратился в столичную прокуратуру с просьбой вынести официальное предостережение Яшину о недопустимости нарушения законодательства в связи с тем, что оппозиционер не согласовал проведение праздника.

Позднее Мещанская межрайонная прокуратура вынесла Яшину предостережение и предупредила об установленной законом ответственности.

Во вторник оппозиционный политик Дмитрий Гудков сообщил, что подал в мэрию уведомление о проведении в воскресенье на проспекте Сахарова в Москве митинга под лозунгом "честные и свободные выборы".

"Любые выборы в России - президента, губернаторов, мэров, депутатов - должны быть честными и конкурентными, а значит, все кандидаты должны быть до них допущены. Именно этого мы и потребуем", - пояснил Гудков.