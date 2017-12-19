ОП предложила депутатам Красносельского округа провести митинг на проспекте Сахарова

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Общественная палата (ОП) Москвы предложила совету муниципальных депутатов Красносельского округа провести "День свободных выборов" 24 декабря на проспекте Сахарова, но как митинг и по соответствующему законодательству. Как передал корреспондент "Интерфакса", соответствующую резолюцию приняли члены расширенного заседания Совета ОП Москвы.

Большинство участников заседания сошлись во мнении, что Красносельский муниципальный совет депутатов "подменяет понятия "праздник" и "политический митинг".

Как отметили члены Общественной палаты Москвы, если люди придут на праздник и услышат политические лозунги, больше на такие праздники они не придут. Кроме того, по их замечанию, на таком массовом мероприятии могут быть давки, а также нарушения закона, которые повлекут задержания людей.

Как сообщил на совете член столичной ОП, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, он лично вёл переговоры с мэрией, чтобы содействовать проведению мероприятия в другом, более подходящем месте.

"Наша комиссия вышла на мэрию Москвы с тем, что граждане могут собираться свободно. Поскольку сквер место маленькое, пять тысяч точно не вместит. Нужно было, чтобы повестка дня осталась, чтобы люди до пяти тысяч остались, и чтобы все осталось в Красносельском округе", - сказал Венедиктов на заседании.

По его словам, было предложено перенести митинг на проспект Сахарова.

"Мы нашли это место в Красносельском округе, это проспект Сахарова. Оставляя повестку дня и гостей, мы предложили передвинуть внутри округа на 400 метров на проспект Сахарова с другой стороны и в принципе я получил согласие", - сказал Венедиктов.

Как сообщалось ранее во вторник, власти Москвы согласовали оппозиционный митинг 24 декабря на проспекте Сахарова, заявку на который подавал политик Дмитрий Гудков. Митинг с заявленной численностью участников до 5000 человек пройдет в воскресенье на участке от внешней стороны проспекта Академика Сахарова до улицы Маши Порываевой.