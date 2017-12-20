Бомбу в здании журфака МГУ не нашли

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Информация об угрозе взрыва в научной библиотеке Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова на Моховой улице, где также находится факультет журналистики МГУ, не подтвердилась, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.

По его словам, проверка здания научной библиотеки университета завершена, сотрудники экстренных служб не обнаружили взрывоопасных предметов.

Источник уточнил, что эвакуация проводилась только из здания библиотеки, а из здания факультета журналистики людей не выводили.

Ранее сообщалось, что после поступления анонимного звонка об угрозе взрыва на территории МГУ на Моховой улице, где, в том числе, находятся факультет журналистики МГУ и научная библиотека, была проведена эвакуация 100 человек.

В МГУ "Интерфаксу" подтвердили эвакуацию из научной библиотеки. "Прошла эвакуация в научной библиотеке МГУ на Моховой улице, это правда. Сейчас на месте работает полиция", - сказал собеседник агентства.