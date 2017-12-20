Собянин уволил глав трех районов Москвы за невнимательность к запросам горожан

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Главы управ трех столичных районов уволены за невнимательное отношение к запросам горожан, написал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети ВКонтакте в среду.

"Уволил трех глав районов: Филевский парк, Ховрино и Некрасовка за невнимательное отношение к запросам жителей", - написал Собянин.

По его словам, один глава управы уволен за жалобы на неудовлетворительное содержание дорог, второй - за жалобы на плохое содержание дворов, третий - за систематически ненвыезенный вывоз мусора и неудовлетворительное содержание площадок рядом с контейнерами.

Распоряжениями мэра Москвы по собственной инициативе свои должности покинули Руслана Осипенко (глава управы района Филевский парк), Михаил Макаров (глава Некрасовки) и Ирина Булгакова (глава управы района Ховрино).