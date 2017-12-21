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Москва

МЧС предупредило о сильном тумане в Москве

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Сильный туман опустится на Москву ночью со среды на четверг и сохранится до утра, сообщили "Интерфаксу" в столичном главке МЧС.

"По информации синоптиков, Росгидромет в ближайшие 1-3 часа с сохранением до 11:00 часов 21 декабря 2017 года в Москве местами ожидается туман с видимостью 200-500 м", - сказал агентству сотрудник главка.

Он напомнил, что во время непогоды возможны: ухудшение видимости на автомагистралях, а также затруднения движения транспорта и увеличение числа дорожно-транспортных происшествий на аварийно-опасных участках.

Теги: Москва, МЧС
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