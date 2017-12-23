В московском метро и на МЦК прозвучит аудиотрасляция новогоднего поздравления Путина

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Прямая аудиотрансляция поздравления президента РФ Владимира Путина прозвучит в московском метро и на МЦК в новогоднюю ночь, сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

"В новогоднюю ночь на станциях московского метрополитена и Московского центрального кольца будет организована прямая аудиотрансляция поздравления президента России Владимира Путина. 31 декабря ровно в 23:50 Владимир Путин поздравит с наступающим Новым годом всех пассажиров московского метро и МЦК в онлайн-режиме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в прошлом году онлайн-трансляция также велась в метро в новогоднюю ночь.