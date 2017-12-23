Два ДТП с участием рейсовых автобусов произошли в Москве

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Восемь человек пострадали в результате ДТП с участием рейсового автобуса на улице Нижние Мневники в Москве, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"В районе дома номер 20 по улице Нижние Мневники водитель автобуса не справился с управлением и столкнулся с фонарным столбом. По предварительным данным, пострадали восемь человек", - рассказали в пресс-службе.

В Госавтоинспекции также сообщили, что аналогичная авария с участием рейсового автобуса случилась на пересечении улиц 2-я Владимирская и шоссе Энтузиастов. В результате происшествия пострадали четыре человека.

В свою очередь информированный источник сообщил "Интерфаксу", что автобус, попавший в аварию на улице Нижние Мневники, перевозил детей.