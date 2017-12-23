МЧС зафиксировало превышение ПДК сероводорода в районе свалки в Кучино

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - В МЧС РФ зафиксировали превышение предельно-допустимой концентрации сероводорода в районе полигона твердых бытовых отходов "Кучино" в Балашихе.

"В течение суток на двух постах ГПБУ "Мосэкомониторинг" в районе полигона твердых бытовых отходов "Кучино" были зафиксированы шесть разовых превышений предельно допустимых концентраций по сероводороду", - говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте ведомства.

В МЧС отметили, что по прогнозу Росгидромета метеорологические условия в Москве и Подмосковье до 24 декабря существенно не повлияют на рассеивание вредных примесей в воздухе.

Жалобы на запах "тухлой квашеной капусты" начали поступать 8 декабря. Столичная прокуратура назвала источником загрязнения воздуха сероводородом на юго-востоке Москвы полигон твердых бытовых отходов (ТБО) "Кучино".

Подмосковные власти сообщали, что идет экстренная подготовка к рекультивации. Чтобы убрать запахи, используется современная процедура дегазации. По оценкам специалистов, в конце января запах должен исчезнуть. К концу декабря планируется связать все скважины и зажечь большой факел, что позволит собрать газ со всего полигона.