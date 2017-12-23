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Москва

Самолет "Ютэйр" экстренно сел во Внуково из-за протечки топливного бака

Есть обновление от 20:30

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Пассажирский "Боинг", направлявшийся из Москвы в Махачкалу, вернулся во Внуково из-за протечки топливного бака, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Командир самолета "Боинг-737" авиакомпании "Ютэйр" после вылета из Внуково доложил о течи топлива и запросил экстренную посадку. Было принято решение вернуть самолет в аэропорт вылета", - сказал он.

Источник сообщил, что самолет только что приземлился во Внуково, в результате инцидента никто не пострадал. "Оба двигателя самолета работали штатно вплоть до их полной остановки после посадки", - уточнил собеседник агентства.

Теги: Ютэйр, Москва, Махачкала, Внуково
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