Самолет "Ютэйр" экстренно сел во Внуково из-за протечки топливного бака

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Пассажирский "Боинг", направлявшийся из Москвы в Махачкалу, вернулся во Внуково из-за протечки топливного бака, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Командир самолета "Боинг-737" авиакомпании "Ютэйр" после вылета из Внуково доложил о течи топлива и запросил экстренную посадку. Было принято решение вернуть самолет в аэропорт вылета", - сказал он.

Источник сообщил, что самолет только что приземлился во Внуково, в результате инцидента никто не пострадал. "Оба двигателя самолета работали штатно вплоть до их полной остановки после посадки", - уточнил собеседник агентства.