В некоторых районах Москвы за ночь выпало 5 см снега

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Колонны специализированной техники воскресенье утром выходили на сплошное прометание улично-дорожной сети и тротуаров Москвы с последующей их противоголедной обработкой, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

"По информации синоптиков, в ночь на воскресенье в городе местами выпало до 5 см снега. Прирост осадков к вечеру может составить еще 2-4 см", - сказал представитель пресс-службы.

С утра в городе продолжаются работы по механизированной и ручной уборке пешеходных зон, подходов к станциям метро, остановкам общественного транспорта, ТПУ, подземным и надземным переходам, объектам соцсферы и потребительского рынка и других территорий.

Бригады рабочих ручной уборки утром приступили к очистке кровель и выступающих элементов фасадов зданий от снега и наледи.

В связи с погодными условиями 43 рейса задержаны и пять отменены в московских аэропортах в воскресенье, сообщает сервис "Яндекс. Расписание".

По данным сервиса, из "Шереметьево" с опозданием отправятся 24 рейса, из "Внуково" - четыре рейса, а из "Домодедово" - 15 рейсов.

Кроме того, из аэропорта "Домодедово" отменено пять рейсов.