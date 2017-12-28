Бесплатный каток открылся в московском метро

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Бесплатный каток открылся в четверг в переходе станций Московского центрального кольца (МЦК) "Площадь Гагарина" и метро "Ленинский проспект", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.

"Мы решили сделать для наших пассажиров целую серию необычных подарков. Один из них - каток из синтетического льда на МЦК. Для этого специально выбрали подходящую площадку в подземном переходе со станции МЦК на метро, которая отвечает всем нормам безопасности - просматривается с камер видеонаблюдения и не мешает проходящим мимо пассажирам. Каток и пункт проката будут работать абсолютно бесплатно. Надеемся, что наши пассажиры оценят такой подарок и будут активно им пользоваться в течение новогодних праздников", - сказал первый замначальника метрополитена Роман Латыпов.

Каток размером 200 кв. м будет открыт для посетителей ежедневно с 10:00 до 22:00 до 10 января. 31 декабря каток закроется в 21:00, а 1 января откроется в 11:00, сказал собеседник агентства. Он отметил, что в случае большого количества желающих покататься будут вводиться временные ограничения на сеансы.

Рядом с катком расположены шкафчики для хранения вещей, а также пункт проката коньков, для его оформления посетителям необходимо предъявить паспорт. В программе работы катка запланированы показательные выступления фигуристов и занятия с тренерами.

Кроме того, в четверг на станции метро "Воробьевы горы" Сокольнической линии открылась выставка новогодних елок. В пресс-службе добавили, что на всех 18 стойках "Живое общение", 13 из которых размещены на станциях метро, и 5 - на станциях МЦК, установили по два почтовых ящика. В них пассажиры могут оставить письма для Деда Мороза и своих близких, живущих в России.