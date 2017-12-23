В Москве на ВДНХ открылась самая большая тюбинговая горка "Ракета"

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Самая большая тюбинговая горка "Ракета" открылась в субботу в Москве на ВДНХ, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"ВДНХ не устает поражать своих посетителей. В прошлые годы был открыт самый большой каток в мире, сейчас открыта самая большая тюбинговая горка не только в Москве, но и, наверное, самая большая горка в мире", - сказал он на открытии горки.

Мэр отметил, что ВДНХ сейчас посещают тысячи людей. "Я думаю, что ВДНХ будет самым посещаемым и популярным в новогодние праздники (местом в Москве)", - заявил Собянин.

Он поздравил москвичей с наступающим Новым годом.

Тюбинговая горка на ВДНХ "Ракета" состоит из двух спусков: большого и малого. Высота стартовой площадки большого склона составляет 20 метров, а длина - 180 метров. Малый спуск имеет высоту 12 метров и длину 120 метров.