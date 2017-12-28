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Москва

Власти Подмосковья анонсировали возможное появление новых мусоросжигательных заводов

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В Подмосковье задумались о строительстве дополнительных мусоросжигательных заводов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Четыре завода есть, их начинаем строить. Другие заводы будем обсуждать, смотреть. Скорее всего, следующие четыре завода появятся. Мы видим это по всей сопутствующей ситуации, видим, что они нам необходимы", - сказал Воробьев на встрече с журналистами.

Он отметил, что параллельно будут вестись подсчеты, насколько зеленый тариф увеличит нагрузку на промышленные предприятия.

"Электричество, которое производит мусоросжигательный завод, в восемь раз дороже, чем то, что производится, допустим, на Каширской ГРЭС. Когда эта незначительная доля дорогого электричества падает в (общий - ИФ) котел, происходит удорожание", - пояснил он.

Воробьев уточнил, что удорожание электричества для предприятий при работе четырех мусоросжигательных заводов, составит 3%.

"Дальше, если государство, эксперты, все мы сочтем допустимым (повышение тарифа - ИФ), то заводы будут строиться и дальше. Если нет - будут искаться другие модели. Надеюсь, что, скорее всего, произойдет увеличение количества мусоросжигательных заводов. Это позволит нам уйти от полигонов", - сказал Воробьев.

Теги: Московская область
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