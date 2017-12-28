Гололед и туман ожидаются в Москве

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В Москве вечером в четверг с сохранением до утра пятницы ожидаются гололёд и туман, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайший час с сохранением на утро 29 декабря по Московской области и городу Москве местами ожидается гололед, в отдельных районах туман",- сказал сотрудник пресс-службы.

Он напомнил, что в случае ухудшения погоды, возможны ухудшение видимости, затруднение движения транспорта, создание на дорогах заторов и аварийных ситуаций, а так же увеличение количества ДТП на аварийно-опасных участках.