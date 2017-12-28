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В порту Мурманска произошел разлив нефтепродуктов

Есть обновление от 23:01

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - На территории АО "Мурманский морской рыбный порт" (ММРП) в четверг вечером произошел нефтеразлив, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах региона.

"Около 20.25 мск у причала N41 второго грузового района ММРП произошел розлив нефтепродуктов около 3-4 кубометров", - рассказал собеседник агентства.

По его данным, для ликвидации нефтеразлива привлечен спасательный катер "Маркаб" морской спасательной службы Росморречфлота.

В ММРП "Интерфаксу" подтвердили факт нефтеразлива.

"По предварительной информации, розлив произошел при бункеровке транспорта "FRIO Vladivostok" танкером "Kord Wind" (...) Экипажи сразу же сообщили о случившемся в портнадзор", - сообщил пресс-секретарь рыбного порта Алексей Бакуменко.

Он добавил, что по требованию техники безопасности при бункеровке выставляются защитные боны, что предотвращает большие разливы нефтепродуктов.

Теги: Мурманск
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