В порту Мурманска произошел разлив нефтепродуктов

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - На территории АО "Мурманский морской рыбный порт" (ММРП) в четверг вечером произошел нефтеразлив, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах региона.

"Около 20.25 мск у причала N41 второго грузового района ММРП произошел розлив нефтепродуктов около 3-4 кубометров", - рассказал собеседник агентства.

По его данным, для ликвидации нефтеразлива привлечен спасательный катер "Маркаб" морской спасательной службы Росморречфлота.

В ММРП "Интерфаксу" подтвердили факт нефтеразлива.

"По предварительной информации, розлив произошел при бункеровке транспорта "FRIO Vladivostok" танкером "Kord Wind" (...) Экипажи сразу же сообщили о случившемся в портнадзор", - сообщил пресс-секретарь рыбного порта Алексей Бакуменко.

Он добавил, что по требованию техники безопасности при бункеровке выставляются защитные боны, что предотвращает большие разливы нефтепродуктов.