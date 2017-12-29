Пожар в ангаре на юго-западе Москвы ликвидирован

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Ликвидирован пожар в ангаре на юго-западе Москвы, сведений о пострадавших не поступало, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.

"Ликвидировано горение ангара по адресу: ул. Б. Черемушкинская д. 25 стр.112 (ЮЗАО). Площадь пожара составляет 600 кв. м.",- сказал сотрудник пресс-службы.

"Производится разборка и проливка после пожара", - добавил он.

"Информации о пострадавших не поступала",- отметил собеседник агентства. По данным источника "Интерфакса", в горевшем ангаре находились автозапчасти.