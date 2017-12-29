Абсолютный температурный рекорд зафиксирован в Москве

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - По уточненным данным Гидрометцентра, в последний рабочий день 2017 года температура воздуха на базовой метеостанции на ВДНХ поднималась до 3,7 градусов, тем самым обновив абсолютный максимум за 138-летнюю историю метеонаблюдений в Москве.

Прежний рекорд тепла 29 декабря - плюс 3,6 градуса - был зафиксирован в 1975 и 1998 годах.

В нынешнем декабре уже был установлен один абсолютный температурный рекорд дня: 17 декабря воздух прогрелся до 8,2 градусов, что на 1,8 градуса выше прежнего экстремума дня, установленного в 2006 году.

По прогнозам синоптиков, в субботу в столице температура будет держаться около 0 - плюс 2 градусов, в воскресенье днём - 1-3 градуса тепла, в новогоднюю ночь - 0 - минус 2 градуса.