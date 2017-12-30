Москва

Москва объявила конкурсы на закупку 300 электробусов на 32 млрд рублей

С победителями аукционов будет заключен 15-летний сервисный контракт

Москва объявила конкурсы на закупку 300 электробусов на 32 млрд рублей
Фото представлено пресс-службой ГУП "Мосгортранс"

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - ГУП "Мосгортранс" объявил три электронных аукциона на поставку трех сотен электробусов и системы зарядки для них по контракту жизненного цикла, следует из документации, размещенной на портале госзакупок.

Согласно документации, начальная, максимальная цена контрактов, каждый из которых предполагает поставку в течение 2018 года по 100 электробусов, а также их дальнейшее сервисное обслуживание в течение 15 лет, составляет 10 млрд 548,8 млн рублей, 10 млрд 549,1 млн рублей и 10 млрд 787 млн рублей.

Заявки на участие в конкурсах принимаются по 30 января, аукционы проведут 8 февраля.

В пресс-службе департамента транспорта столицы "Интерфаксу" сообщили, что победители аукционов также будут обязаны поставить 98 ультрабыстрых зарядных станций и нести финансовую ответственность за их бесперебойную работу.

"С победителями аукционов будет заключен 15-летний сервисный контракт, согласно которому они должны будут обеспечить полную функциональность подвижного состава и зарядных станций, неся за это финансовую ответственность. Это первый этап проекта развития этого транспорта в Москве", - рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

По его словам, в дальнейшем Москва планирует ежегодно приобретать по 300 электробусов.

"Техническим консультантом правительства Москвы по этому проекту будет ФГУП "НАМИ". Кроме того, по поручению мэра внесены изменения в госпрограмму развития транспорта - с 2021 года Москва начнет закупать только электробусы", - отметил Ликсутов.

Московский электробус будет экологичным, высокомобильным и безопасным видом городского транспорта. Техническое задание предусматривает закупку низкопольных машин, вмещающих не менее 85 пассажиров. Транспортные средства оснастят современным оборудованием, среди которого системы климат-контроля, видеонаблюдения и спутниковой навигации, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств, доступ к Wi-Fi. Проезд в электробусе будет комфортным для пассажиров любых категорий, в том числе маломобильных.

Заряжаться новый транспорт будет в парках и на конечных станциях городских маршрутов. Запас хода составит порядка 40 километров. Обязательным условием договора на поставку электробусов станет локализация производства подвижного состава на территории России.

Отмечается, что интерес к аукционам уже проявляют крупные компании-автопроизводители - группы компаний ГАЗ и "КАМАЗ".

Теги: Мосгортранс
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