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Москва

В аэропортах Москвы из-за тумана задержаны и отменены 34 рейса

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Почти два десятка рейсов задержано в московских аэропортах в преддверии Нового года, третьи сутки в столице сохраняется сильный туман.

Тем временем, по данным сервиса "Яндекс.Расписание" в московских аэропортах утром в воскресенье задержаны 18 рейсов, еще 16 отменены. Больше всего рейсов - десять - задержано в "Домодедово", еще по четыре рейса задержаны во "Внуково" и в "Шереметьево". Все 16 отмененных рейсов также приходятся на "Домодедово".

"Московские аэропорты не приостанавливают работу, несмотря на сложные метеоусловия. Воздушные гавани аккредитованы по всепогодному классу и оснащены необходимым оборудованием для приема и отправки самолетов практически в любую погоду. Тем не менее, сложные метеоусловия и низкая видимость оставляют решение о взлете и посадке на усмотрение командиров", - сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в авиадиспетчерских службах московского авиаузла.

Кроме того, аэродромным службам требуется время как на обработку рулёжек и взлетно-посадочных полос, так и самолетов перед вылетом специальной жидкостью, препятствующей образованию наледи на элементах конструкций.

Теги: Москва
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