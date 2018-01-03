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В Подмосковье пантера загрызла мужчину

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Следователи выясняют обстоятельства смерти мужчины в результате нападения пантеры в Истринском районе Подмосковья, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета по Московской области.

"2 января 2018 года в правоохранительные органы города Истра поступила информация, о том, что в одном из вольеров, где содержатся дикие животные, обнаружено тело мужчины с укушенными ранами тела. По данному факту следственным отделом по городу Истра ГСУ СК России по Московской области незамедлительно организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.

Следователи предварительно установили, что мужчина хотел покормить животных, однако, когда он зашел в вольер, на него набросилась пантера.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, выясняются обстоятельства происшествия.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Теги: Подмосковье, Московская область
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