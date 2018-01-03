На станции "Голицыно" в оборудовании поезда произошло задымление

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Из-за задымления, возникшего в среду в подвагонном оборудовании пригородного поезда на Белорусском направлении Московской железной дороги (МЖД), электрички могут идти с увеличенными интервалами, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЖД.

"Сегодня в 16:26 на станции Голицыно при выезде пригородного поезда из тупика без пассажиров в подвагонном оборудовании третьего вагона возникло задымление", - сообщили в пресс-службе.

"Движение поездов не приостановлено, оно организовано по соседним путям. Возможны увеличенные интервалы в графике движения пригородных поездов", - отметили в МЖД.

По их данным, открытого пламени нет, причины задымления выясняются. "Пассажиры, планировавшие отправиться в рейс на этом пригородном поезде, отправились в сторону Москвы на попутных электричках", - сообщили в компании.

"На место отправился пожарный поезд. До его прибытия для устранения задымления используются имеющиеся средства пожаротушения, - добавили в пресс-службе. - Секцию поезда, где возникло задымление, отцепят и отбуксируют в тупик".