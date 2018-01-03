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Синоптики спрогнозировали рекордно теплое Рождество в Москве

Есть обновление от 18:44

По их данным, 7 января температура днем в столице может подняться до 4-5 градусов тепла

Синоптики спрогнозировали рекордно теплое Рождество в Москве
На фестивале "Путешествие в Рождество" в Москве
Фото: ТАСС, Валерий Шарифулин

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - В начале 2018 года в столичном регионе сохраняется аномально теплая для января погода, сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре России в среду.

"1 и 2 января температура воздуха на 9-10 градусов превышала климатическую норму. Аналогичный характер погоды сохранится и в ближайшие дни", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в Рождество, 7 января температура днем может подняться до 4-5 градусов тепла, что станет абсолютным рекордом дня за всю почти 140-летнюю историю метеонаблюдений в Москве. Прежний максимум 7 января зафиксирован в 2007 году, когда температура поднялась до 3,5 градусов тепла.

Также не исключено установление нового рекордного значения и 6 января, когда ожидается прогрев воздуха до плюс 2-3 градусов. Предыдущий максимум в этот день установлен в 1973 году - плюс 3,6 градусов.

По предварительным прогнозам синоптиков, стабильно морозная погода ожидается с началом первой рабочей недели года, однако температура по-прежнему будет значительно выше нормы.

Среднесуточной нормой в первую декаду января в Москве считается температура минус 8-9 градусов.

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Теги: Москва, Рождество, Гидрометцентр
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