Москва

Инцидента на станции "Голицыно" привел к задержке пяти электричек

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Задымление, возникшее в среду под вагоном пустой электрички на станции "Голицыно", привело к тому, что ряд пригородных электропоездов на Белорусском направлении Московской железной дороги (МЖД) следуют с увеличенными интервалами, сообщает пресс-служба МЖД.

"С увеличенным интервалом следуют пять пригородных электропоездов. (. . .) Задержки других электропоездов не прогнозируются", - сказали в пресс-службе.

В МЖД поясняют, что задымление на станции "Голицыно" удалось ликвидировать в 17:47, движение поездов в настоящий момент осуществляется в штатном режиме по всем путям. Диспетчерский аппарат МЖД предпринимает усилия для того, чтобы ввести опаздывающие поезда в график, заявляют в пресс-службе.

Задымление в подвагонном оборудовании на станции "Голицыно" возникло при выезде пригородного поезда из тупика без пассажиров. На место происшествия был направлен пожарный поезд, движение электропоездов в это время осуществлялось по соседнему пути.

Теги: Подмосковье, Москва, МЖД, Голицыно
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Москва
Синоптики спрогнозировали рекордно теплое Рождество в МосквеСиноптики спрогнозировали рекордно теплое Рождество в Москве
По их данным, 7 января температура днем в столице может подняться до 4-5 градусов теплаПодробнее
В Москве 23 человека поступили в больницы за сутки с травмами от петардВ Москве 23 человека поступили в больницы за сутки с травмами от петард
Как рассказал источник "Интерфакса", младшему из них - пять лет, старшему - 49Подробнее
Москвичи встретят Новый год без снегаМосквичи встретят Новый год без снега
По данным синоптиков, среднемесячная температура в декабре в столице превысила норму на 5,7 градусаПодробнее
Москва объявила конкурсы на закупку 300 электробусов на 32 млрд рублейМосква объявила конкурсы на закупку 300 электробусов на 32 млрд рублей
С победителями аукционов будет заключен 15-летний сервисный контрактПодробнее
Очередной температурный рекорд установлен в Москве минувшей ночьюОчередной температурный рекорд установлен в Москве минувшей ночью
Теплая погода стоит в городе несколько днейПодробнее
Центральные улицы Москвы закрыли для автомобилей на несколько днейЦентральные улицы Москвы закрыли для автомобилей на несколько дней
Улицы закрыты для праздничных гуляний на Новый годПодробнее
Погибших в результате ДТП с автобусом в Москве не оказалосьПогибших в результате ДТП с автобусом в Москве не оказалось
Об этом заявили в МЧС, не получали сведения о погибших и в ГИБДДПодробнее
Экс-владелец фабрики "Меньшевик" арестованЭкс-владелец фабрики "Меньшевик" арестован
Илья Аверьянов заключен под стражу до 27 февраляПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Виды уходящего года13 фото
28 декабря 2017 года
Виды уходящего года
Цитаты года12 фото
28 декабря 2017 года
Цитаты года
Профессия: Снегурочка10 фото
29 декабря 2017 года
Профессия: Снегурочка
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреВ Сирии разбился российский вертолет Ми-24В РоссииВ ХМАО при столкновении двух легковушек погибли десять человекВ миреСуд в Киеве подтвердил отказ Саакашвили в статусе беженцаМоскваСиноптики спрогнозировали рекордно теплое Рождество в МосквеВ РоссииРосгвардия призвала россиян не совмещать алкоголь с оружиемЭкономикаКризис в Каталонии обошелся Испании в 1 млрд евро

Что произошло за день: среда, 3 января

Крушение российского вертолета Ми-24 в Сирии, гибель десяти человек в аварии в ХМАО, отказ суда в Киеве Михаилу Саакашвили в претензиях к миграционной службе, подсчет ущерба от кризиса в Каталонии и обещание синоптиков аномального тепла на Рождество Подробнее

Глава МИД Украины заявил коллеге из ФРГ о напряженной ситуации в Донбассе

Ученые связали повышение температур в мире и рост числа беженцев в ЕС

Полиция перекрыла трассу в ХМАО после аварии с 10 погибшими

Инцидента на станции "Голицыно" привел к задержке пяти электричек

В Чечне на выходе из магазина застрелили главу отделения полиции

Рубль начал новый год с укрепления к доллару и евро

В аварии в ХМАО погибли дети в возрасте от нескольких месяцев до 12 лет

Суд в Киеве подтвердил отказ Саакашвили в статусе беженца

Суд в Киеве подтвердил отказ Саакашвили в статусе беженцаКак заявил адвокат политика, защита обжалует это решение и отметил, что оно не дает основания властям Украины экстрадировать экс-президента Грузии Подробнее

На станции "Голицыно" в оборудовании поезда произошло задымление

Нефть подорожала на ожиданиях снижения запасов в США

Brent вновь выше $67 за баррель Подробнее

В Ханты-Мансийском автономном округе возбуждено дело после ДТП с 10 жертвами

Прокуратура проверит состояние дороги в ХМАО после аварии с 10 жертвами

Пострадавшие от тайфуна Филиппины получили помощь из России

Туман прервал работу переправы в Крым

Трамп вновь поддержал участников акций протеста в Иране

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru