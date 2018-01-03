Инцидента на станции "Голицыно" привел к задержке пяти электричек

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Задымление, возникшее в среду под вагоном пустой электрички на станции "Голицыно", привело к тому, что ряд пригородных электропоездов на Белорусском направлении Московской железной дороги (МЖД) следуют с увеличенными интервалами, сообщает пресс-служба МЖД.

"С увеличенным интервалом следуют пять пригородных электропоездов. (. . .) Задержки других электропоездов не прогнозируются", - сказали в пресс-службе.

В МЖД поясняют, что задымление на станции "Голицыно" удалось ликвидировать в 17:47, движение поездов в настоящий момент осуществляется в штатном режиме по всем путям. Диспетчерский аппарат МЖД предпринимает усилия для того, чтобы ввести опаздывающие поезда в график, заявляют в пресс-службе.

Задымление в подвагонном оборудовании на станции "Голицыно" возникло при выезде пригородного поезда из тупика без пассажиров. На место происшествия был направлен пожарный поезд, движение электропоездов в это время осуществлялось по соседнему пути.