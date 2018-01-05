В МЧС предупредили о гололеде на дорогах Москвы и Подмосковья

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Мокрый снег и гололед ожидаются в Москве и Московской области в пятницу, сообщили "Интерфаксу" в столичном главке МЧС.

"По информации ФГБУ "Центральное Управление гидрометеослужбы" (УГМС) в ближайший час с сохранением на день 5 января по Московской области и городу Москве местами ожидается снег, мокрый снег, гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица", - говорится в сообщении.

В МЧС предупредили, что при непогоде местами возможно ухудшение видимости, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, затруднение движения транспорта, создание на дорогах заторов и аварийных ситуаций, а также увеличение количества ДТП.

Между тем, ранее в Гидрометцентре России сообщали, что в Рождество, 7 января температура днем может подняться до 4-5 градусов тепла, что станет абсолютным рекордом дня за всю почти 140-летнюю историю метеонаблюдений в Москве.