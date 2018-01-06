Лидер SERB заявил о задержании активистов на выставке Стёрджеса в Москве

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Лидер националистического движения SERB Игорь Бекетов сообщил, что его и еще двоих активистов движения задержали на выставке фотографа Джока Стёрджеса в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве.

"Задержаны три человека: я, Игорь Николаевич Брумель (активист SERB), и был еще оператор. Мы решили, как и обещали, посетить еще раз выставку. Мы туда пришли с целью посмотреть, есть ли провокационные фотографии, хотели действовать строго в рамках закона", - сказал он "Интерфаксу" в субботу.

Бекетов отметил, что активисты обнаружили одну фотографию, на которой обнаженная женщина обнимает обнаженного ребенка, в связи с чем потребовали объяснений у организаторов выставки, однако те от комментариев отказались.

"Мы поняли, что есть нарушение закона, позвонили в прокуратуру Москвы и полицию. Приехали сотрудники полиции - мы так и не поняли, их вызвали мы или организаторы, они тоже кому-то звонили, - добавил лидер SERB. - Мы попросили их зафиксировать нарушения, они предложили нам написать заявление, сказали, что после праздников проведут экспертизу, стали тянуть, и тогда наш активист Игорь Брумель не выдержал и немножечко, скажем так, отметил дурно пахнущей жидкостью не саму даже фотографию, а пол возле нее".

По его словам, в настоящий момент задержанные находятся в ОВД, где намерены также дать показания на организаторов выставки.

Как сказал Бекетов, ему также позвонили из прокуратуры Москвы и пригласили 10 января дать показания о возможном нарушении закона организаторами выставки.

"Интерфакс" не располагает комментариями правоохранительных органов по этому поводу.

8 декабря прошлого года несколько активистов движения SERB, в том числе Александр Петрунько, были задержаны после инцидента в Центре фотографии имени братьев Люмьер на выставке фотографа Джока Стёрджеса "Без смущения 2.0".

Замоскворецкий суд Москвы арестовал 47-летнего активиста на восемь суток, признав его виновным в административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).