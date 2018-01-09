Москва

Около 30 человек пострадали в Москве из-за петард в новогодние праздники

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Незначительные травмы в результате неосторожного обращения с пиротехникой в новогодние праздники в Москве получили около 30 человек, сообщил источник, знакомый с ситуацией, "Интерфаксу" во вторник.

"В числе пострадавших из-за неосторожного обращения с петардами - семь детей", - уточнил источник.

Он подчеркнул, что у всех пострадавших травмы были незначительные, без тяжелых последствий, и были получены в период с 31 декабря по 3 января.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее осведомленный источник сообщал "Интерфаксу", что только в новогоднюю ночь в Москве при запуске петард пострадали более 20 человек.

Теги: Москва
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