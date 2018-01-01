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Москва

В Москве 23 человека поступили в больницы за сутки с травмами от петард

Есть обновление от 11:03

Как рассказал источник "Интерфакса", младшему из них - пять лет, старшему - 49

В Москве 23 человека поступили в больницы за сутки с травмами от петард
Фото: ТАСС, Марина Лысцева

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Более двадцати человек пострадали при запуске петард в новогоднюю ночь в Москве, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"В течение дня 31 числа и ночи первого января в больницы из разных районов города поступили 23 человека, получившие травмы при запуске петард", - сказал собеседник агентства.

По его словам, состояние большинства пострадавших оценивается, как средней тяжести, угрозы жизни нет.

Источник добавил, что младшему из пострадавших - пять лет, старшему - 49.

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь крупный район Владивостока оказался обесточенным, по предварительным данным, из-за запущенной петарды. По данным СМИ, аварийные службы оперативно устранили неисправность.

Также, предварительно, неаккуратно запущенный фейерверк стал причиной возгорания главной елки Сахалина на площади Ленина в Южно-Сахалинске в новогоднюю ночь. 25-метровое дерево сгорело полностью. Никто не пострадал. Как сообщила в понедельник пресс-служба мэрии областного центра, вместо него поставят 12-метровую ель.

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Теги: Москва
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