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Москва

На полигоне "Кучино" вновь зафиксировано превышение концентрации сероводорода

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Жалобы на неприятный запах продолжают поступать от жителей Московского региона. За прошедшие сутки зафиксировано почти шесть десятков обращений, сообщает МЧС в пятницу.

"За 11 января от жителей Москвы и Московской области поступило 57 обращений, на каждое из которых было организовано реагирование сил и средств, проведен дополнительный анализ атмосферного воздуха передвижными лабораториями. Превышений значений предельно-допустимых концентраций вредных примесей не обнаружено", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в районе полигона "Кучино" зафиксированы разовые превышения предельно допустимых концентраций по сероводороду.

Жалобы на запах "тухлой квашеной капусты" начали поступать с 8 декабря. Столичная прокуратура назвала источником загрязнения воздуха сероводородом на юго-востоке Москвы полигон твердых бытовых отходов (ТБО) "Кучино".

Теги: Москва
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