Атмосферное давление в Москве приблизилось к рекордно высокому

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Главная столичная метеостанция на ВДНХ в полдень субботы зафиксировала атмосферное давление на уровне 769 мм рт.ст., сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре России.

По данным наблюдений, это всего на 2 мм рт.ст. меньше, чем 13 января 1937 года, когда был установлен рекорд атмосферного давления дня (771 мм рт.ст.), уточнили в ведомстве.

Ранее "Интерфакс" сообщил, что ночь на 13 января стала самой морозной в Москве с начала зимы: температура воздуха опустилась до минус 8,7 градуса.

По данным на полдень субботы, в районе ВДНХ было зафиксировано минус 9,5 градуса, в Тушино - минус 9,8 градуса.